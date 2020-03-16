РИАМО - 16 мар. В опросе, который касается оценки деятельности управляющих организаций в Московской области, приняли участие 12 тысяч 170 жителей за первые три недели работы сайта #тырешаешьжкх.рф, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Опрашиваемые смогли оценить деятельность персонала по шкале от одной «звезды» («очень плохо») до пяти («отлично»).

«Средняя оценка участников рынка управления многоквартирными домами в регионе составила 3,6. Положительные оценки (от 3 до 5) поставили две трети жителей. Самые высокие средние оценки – по 3,8 – у рядовых сотрудников коммунальной сферы (слесарей, сантехников, электриков). Руководителей управляющих компаний оценили на «троечку», здесь положительных оценок менее 60%», – отмечается в сообщении.

Среди тенденций первых недель голосования – высокое количество отличных оценок. Во всех категориях их больше, чем «четверок» и «троек» вместе взятых. «Пятерки» поставили 57% проголосовавших за управляющую организацию, 58% за слесарей, сантехников и электриков, 52% за руководителей УО.

«Голосование идет в постоянном режиме. Первые выводы состоят в том, что ситуация на рынке управления МКД в Подмосковье в целом стабильная. Жители доверяют своим управляющим организациям и их сотрудникам. Для руководителей это сигнал к большей открытости перед людьми. Надо общаться и лично, и через соцсети», – прокомментировала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Сервис #тырешаешьжкх.рф (по-другому его называют народным рейтингом управляющих компаний) запустили 21 февраля 2020 года. Федина назвала старт данного интернет-портала реализацией принципа «чуткой власти».