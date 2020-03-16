РИАМО - 16 мар. За минувшее воскресенье во всех муниципальных образованиях Подмосковья провели надзорные мероприятия по уборке снега, устранено 686 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Работы по обработке и очистке территорий от снега проводятся с целью исключения травматизма людей.

«В результате работы инспекторов Госадмтехнадзора уже устранено более 600 нарушений. Работы по ручной очистке территорий от снега ведутся во всех муниципальных образованиях. Продолжается контроль за устранением всех выявленных нарушений», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Сотрудники ведомства выявили более 1,1 тысячи фактов нарушения очистки территорий: 686 нарушений очистки тротуаров и проездов внутридворовых территорий; 119 мест общественного пользования у объектов здравоохранения и образования; 199 нарушений зимней уборки дорог и у остановок; 20 нарушений очистки кровель нежилых зданий от снега; более 90 нарушений на детских площадках, площадях, парках.

Наибольшее количество нарушений сотрудники выявили в городских округах: в Подольске – 111, Клину – 53, Щелково – 47, Дубне – 47, в Орехово-Зуевском городском округе – 43.