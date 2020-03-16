РИАМО - 16 мар. Энергетики построят порядка 30 километров новых линий электропередач в Егорьевском округе вдоль дорог регионального значения, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В первоочередном порядке линии освещения проведут на потенциально-опасных участках дорог. 25% адресов от общего объема на 2020 год определят по результатам голосования на портале «Добродел».

«Освещение появится на 18 участках: на Егорьевском шоссе в деревнях Щеголево, Юрцево, Фильчаково, Астанино, а также на участках дороги Каданок – Рязановский – Старый Спасс – Двойни, проходящей на территории населенных пунктов Алферово, Двойни, Полбино, Леоново, Староерохино, Новоерохино, Старый Спасс, Рязановский и Радовицы», – говорится в сообщении.

Кроме того, новое освещение проведут на всей протяжённости дороги Егорьевск – Захарово, на дороге Егорьевск – Воскресенск в деревне Горшково и вблизи деревни Челохово. Светлее станет на участках дороги Егорьевск – Большое Гридино – Семеновское в деревнях Большое Гридино, Сабанино и Алексино-Шатур.

Между тем, на портале «Добродел» продолжается голосование по строительству линий наружного освещения вдоль дорог регионального значения в 2021 году. Проголосовать можно по ссылке.