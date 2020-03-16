РИАМО - 16 мар. Сотрудники Домодедовской таможни пресекли ввоз шести бриллиантов стоимостью более 18 миллионов рублей из Дубая, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Шесть прозрачных драгоценных камней таможенники обнаружили в январе 2020 года в багаже 24-летнего гражданина России, прибывшего из Дубая.

«В ходе дачи объяснений пассажир заявил, что общая стоимость камней составляет 5 тысяч долларов, но подтвердить эту стоимость документально он не смог», – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что камни являются бриллиантами и их стоимость составляет более 18 миллионов рублей. По материалам дела проводится проверка.