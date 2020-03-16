РИАМО - 16 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям привлекло к ответственности собственника земель в Талдомском городском округе за неуплату административного штрафа за нарушение землепользования, на владельца наложили штраф в двукратном размере, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Владельцем участка в Талдомском городском округе является И.Г. Терентьева. Владелица не проводила агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные и противоэрозийные мероприятия. В результате участок зарос сорной травой. Сотрудники ведомства также не обнаружили следов механической или ручной обработки почвы, сенокошения, выпаса скота на земельном участке.

«За выявленные нарушения И.Г. Терентьеву привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. В установленный срок штраф не был оплачен», – уточняется в сообщении.

За неуплату административного штрафа в срок управление составило протокол о правонарушении по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы дела направили в судебный участок № 82 города Москвы для принятия решения.

В марте 2020 года по решению мирового суда И.Г. Терентьеву привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На владельца наложили штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа – 40 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года ведомство выявило факт невыполнения обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв на участке И.Г. Терентьевой, женщину удалось привлечь к ответственности.