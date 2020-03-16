РИАМО - 16 мар. Завершено бетонирование подпорных стен путепровода через железнодорожные пути Киевского направления МЖД на проспекте Генерала Дорохова, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Строительство дороги на проспекте Генерала Дорохова должно быть закончено до конца 2020 года.

«Мы завершили бетонирование подпорных стен путепровода через железнодорожные пути Киевского направления МЖД на проспекте Генерала Дорохова», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Работы ведутся по проекту строительства Южного дублера Кутузовского проспекта. Путепровод обеспечит выезд на Поклонную улицу и далее на улицу Генерала Ермолова. Проектом также предусмотрено переустройство железнодорожных путей и коммуникаций, попадающих в зону строительства дублера и съезда с него, а также демонтаж существующих путей и стрелочных переводов.

Третий участок проспекта Генерала Дорохова протяженностью 6,3 километра – от Минской улицы до ТТК – пройдет вдоль путей Киевского направления МЖД.

Загрутдинов напомнил, что Кутузовский проспект и прилегающая к нему улично-дорожная сеть - это очень важный сектор города. Строительство вылетной магистрали ведется для разгрузки плотности движения и обеспечения удобного подъезда к инновационному центру «Сколково».