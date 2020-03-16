РИАМО - 16 мар. Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали двух предполагаемых организаторов группы и четверых соучастников в изготовлении и сбыте поддельных денег, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Подозреваемые сняли офис в Нижегородской области, где занимались производством поддельных денег. Подделки распространяли бесконтактным способом через тайники. Закладчики передавали их координаты сообщникам, которые в свою очередь забирали купюры и сортировали на более мелкие партии. Затем через интернет они искали покупателей, которым отправляли фальшивки через услуги транспортной компании.

«В целях конспирации общение между участниками группы осуществлялось через сайт в теневом сегменте сети интернет при помощи программного обеспечения, не позволяющего идентифицировать айпи-адреса. Оплата товара производилась посредством криптовалюты с использованием обезличенных электронных кошельков, зарегистрированных на том же ресурсе», - говорится в сообщении.

В результате, правоохранители возбудил 20 уголовных дел по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Во время обысков изъяты цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов и фальшивые купюры на сумму более восьмисот тысяч рублей.