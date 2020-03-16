РИАМО - 16 мар. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям по результатам представленных администрацией Дмитровского городского округа материалов установило факт нарушения земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 64,79 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Участок располагается в Дмитровском городском округе и принадлежит на праве собственности И.Н. Миловой.

«Управление установило факт нарушения земельного законодательства Российской Федерации. Это выразилось в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению иного негативного воздействия на окружающую среду, которое ухудшает качественное состояние земель», – говорится в сообщении.

Помимо этого, участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В конце февраля 2020 года управление Россельхознадзора в соответствии с частью 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации наложило на собственника земель штраф в размере 50 тысяч рублей.

Аналогичный случай правонарушения уже был зафиксирован органами власти в Дмитровском городском округе в феврале текущего года. Тогда площадь участка владельца составляла 4,2 гектара, земли не возделывались, что привело к ухудшению их качественного состояния и к появлению на участке сорняков и кустов. Нарушителя также оштрафовали на 50 тысяч рублей.