РИАМО - 16 мар. Расширенное заседание правительства Московской области состоится 17 марта под руководством губернатора Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Заедание начнется в 10:00 в доме правительства Московской области в Красногорске.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», - отмечается в сообщении.