РИАМО - 16 мар. У маленьких москвичей меньше шансов заразиться коронавирусом в загородном детском лагере, чем дома, считает начальник управления продаж Государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур» Игорь Рыбалко.

«Чисто статистически отправить ребенка в Подмосковье в лагерь более безопасно, чем оставить его в Москве, потому что родители работают, общаются с большим количеством людей и они могут принести домой инфекцию. Лагерь - это место изолированное, туда не проходят люди, которые не являются персоналом лагеря. Персонал лагеря постоянно сдает анализы, ежедневно проверяет температуру, и в целом к этим людям повышено внимание. Поэтому чисто статистически шанс заразиться гораздо ниже», - сказал Рыбалко журналистам в понедельник.

По его словам, руководство «Мосгортура» каждый день отслеживает ситуацию с коронавирусом и готовит отчеты. Согласно этим данным, один инфицированный взрослый заражает двух взрослых. Дети болеют меньше и распространяют вирус менее активно.

«То есть дети болеют легко, дети болеют часто бессимптомно, и это не только проблема для диагностики, но это и гораздо меньшее распространение вируса. То есть ребенок не чихает на своих друзей и не так активно их заражает», - пояснил Рыбалко.

Он также отметил, что при отправлении детей в лагерь «Мосгортур» закрепляет за ними сопровождающего врача. Более того, до трансфера не допускают детей, которых не осмотрел квалифицированный медик.

В России на сегодня зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной Covid-2019. Всего в мире заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч пациентов скончались.