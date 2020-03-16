РИАМО - 16 мар. Московские врачи получат дополнительную надбавку в зарплате за работу по борьбе с коронавирусом Covid-2019, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«В Москве мы усиливаем меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Особое внимание сфокусировано на лечении пациентов с пневмонией, которая в отдельных случаях может быть вызвана осложнениями инфекции. Мы стараемся поощрять наших медиков и дополнительно выплатим им надбавку», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи перепрофилированных больниц получат надбавку по 70 тысяч рублей, а средний медперсонал – 50 тысяч рублей. Младшим сотрудникам прибавят к зарплате 30 тысяч рублей. Молодые ординаторы будут привлечены к работе и получат оклад в размере 90 тысяч рублей.

Дополнительно к работе больниц уже привлекли 750 ординаторов.

По словам вице-мэра, около 620 миллионов рублей в сумме выплатят врачам за три месяца. Денежные средства будут поступать в медучреждения в виде субсидий.

Как правильно самоизолироваться в связи с угрозой коронавируса>>