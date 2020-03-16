РИАМО - 16 мар. Усиленную дезинфекцию начали проводить в поездах, автобусах и терминалах «Аэроэкспресса» из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Специальными средствами обрабатываются спинки кресел, подлокотники, откидные столики, дверные ручки, кнопки, поверхности касс, билетопечатающие автоматы, стойки мобильных кассиров, турникеты и прочие поверхности.

«Двухэтажные «Аэроэкспрессы» производства швейцарской компании Stadler оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха. Перед поступлением в салон воздух попадает в специальную камеру установки обеззараживания воздуха, где происходит его обеззараживание под воздействием ультрафиолетовых ламп», - говорится в сообщении.

Также в компании тщательно проверяют здоровье сотрудников. Перед началом смены они проходят медицинский осмотр.

В терминалах «Аэроэкспресса» для пассажиров разместили памятки о соблюдении личной гигиены. Также ведется работа по оснащению терминалов емкостями с антисептическим гелем для рук.

В России на сегодня зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной Covid-2019. Всего в мире заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч пациентов скончались.

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