РИАМО - 16 мар. Во время минувших выходных на игровой платформе Steam в одно и то же время было зафиксировано более 20 миллионов человек, сообщает Газета.ru.

«Это первый раз, когда Steam одновременно посетили 20 миллионов пользователей, при этом почти 6,4 миллиона из них активно играли в игры», – говорится в материале.

До этого рекорд по числу пользователей Steam был 19 миллионов человек, он был зафиксирован более месяца назад.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру, из-за чего пользователи Steam возможно будут устанавливать и другие рекорды.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 169 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 6,5 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 77 тысяч пациентов.