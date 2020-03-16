РИАМО - 16 мар. В подмосковных магазинах не наблюдается перебоев с доставкой продуктов питания, цены держатся на стабильном уровне, сообщил журналистам в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Ажиотажного спроса нет. Спрос на ряд товаров есть. Но проблем на сегодняшний день нет, все товарные запасы в распределительных центрах присутствуют», - сказал Разин.

Он добавил, что из-за увеличенного спроса магазины закупили дополнительные объемы продукции. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются крупы и консервы.

«Роста цен на сегодняшний день нет. У нас контракты фиксируют уровень. Мы мониторим ситуацию и видим, что цены стабильны», - заключил Разин.

Ранее на мировых рынках сильно подешевела нефть, на фоне чего значительно снизился курс рубля. Также на экономику негативно повлияло распространение коронавируса.