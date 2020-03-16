РИАМО - 16 мар. Студентка Высшей школы экономики выпала из окна восьмого этажа в подмосковном Одинцове, в полицию обратились местные жители из-за тела под окнами многоэтажки, сообщается на сайте kp.ru.

«Девушка в коме, у нее травма головного мозга и многочисленные переломы. Состояние пострадавшей очень тяжелое», – сказал представитель местной больницы.

Девятнадцатилетняя Екатерина учится на первом курсе в ВШЭ. Она выпала из квартиры, где находился 40-летний мужчина, который ранее был судим за незаконное хранение наркотиков. Его доставили в отделение полиции.

Владелец квартиры говорит, что девушка пришла посмотреть квартиру по объявлению об аренде, сейчас она живет в общежитие. Он уверяет, что девушка выпала из окна сама.

У девушки и у владельца квартиры обнаружили признаки алкогольного опьянения, полиция прорабатывает версию, что девушку вытолкнули из окна во время распития алкогольных напитков.