РИАМО – 16 мар. Просветительскую акцию «Тотальный диктант – 2020» перенесли с 4 апреля на осень из-за распространения коронавируса, точную дату объявят лишь 25 марта, сообщает Nation News.

Подготовка к диктанту сейчас идет удаленно. Эта акция каждый год проходит по всей России.

«Цель мероприятия – показать, что заниматься русским язык может быть нелегко, но увлекательно и интересно», – говорится в материале.

Более 236 тысяч человек из 81 страны приняли участие в акции в 2019 году.

В России на данный момент зарегистрировали 93 случая заражения Covid-2019. Всего в мире новой коронавирусной инфекцией заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч пациентов скончались.