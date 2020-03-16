РИАМО - 16 мар. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что передача вирусного возбудителя Covid 19 может происходить в любых районах, включая районы с жарким влажным климатом, при этом холод и снег не уничтожают коронавирус, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Эксперты говорят, что коронавирус распространяется одинаково вне зависимости от климатических условий.

«Если вы проживаете или направляетесь в район, в котором зарегистрированы случаи Covid 19, принимайте меры защиты вне зависимости от климатических условий», – отмечается в материале.

В холодную погоду вирус тоже передается, потому что температура тела у человека всегда от 36,5 до 37 градусов. По той же причине не поможет победить вирус и не способствует профилактике горячая ванная.

По словам экспертов, электросушитель тоже не убивает вирус.

Новый коронавирус не передается через укусы комаров, пока такой информации нет. Он передается воздушно-капельным путем. Заразиться коронавирусом могут люди всех возрастов, но пожилые люди и те, кто болеет астмой, диабетом или болезнью сердца, относятся к группе повышенного риска.

Мерами профилактики не стоит пренебрегать в любом возрасте. Меры профилактики – это регулярное мытье рук и высушивание их, обработка антисептиком и избежание контакта рук со слизистыми глаз, рта и носа. Советуют держаться от людей на расстоянии.

Специалисты предупредили, что лучше не использовать в качестве мер профилактики лампу с ультрафиолетовым излучением, потому что она может вызвать раздражение. Также не нужно обрабатывать тело этанолом и хлорной известью, это наносит вред слизистым. Нанесение таких растворов эффективно только при нанесении на поверхности в помещениях.

Промывание носа не является мерой предотвращения заболевания коронавирусом, это может помочь при лечении простуды. Чеснок, хоть и обладает противомикробным действием, о его эффективность в профилактики коронавируса ничего не известно.

Эксперты подчеркивают, что при лечении коронавируса антибиотики бесполезны, но антибиотики больным вирусом могут назначать из-за сопутствующих бактериальных заболеваний.

Лекарств для профилактики коронавируса в данный момент нет. Над специальными препаратами работают ученые, но им еще нужно будет пройти клинические испытания.