РИАМО - 16 мар. Власти разработают меры финансовой поддержки медиков, которые работают с зараженными новым коронавирусом и потенциально инфицированными людьми, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается медиков, которые работают при заборе анализов, в аэропортах. Им будет разработана и оказана дополнительная финансовая поддержка», - сказал Воробьев после первого заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В России на данный момент зарегистрировали 93 случая заражения Covid-2019. Всего в мире новой коронавирусной инфекцией заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч пациентов скончались.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.