РИАМО - 16 мар. Власти разработают меры финансовой поддержки медиков, которые работают с зараженными новым коронавирусом и потенциально инфицированными людьми, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В России на данный момент зарегистрировали 93 случая заражения Covid-2019. Всего в мире новой коронавирусной инфекцией заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч пациентов скончались.
В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.
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