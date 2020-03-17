РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. Во вторник в двух деревнях и селе Домодедова на несколько часов ожидается нарушение электроснабжения в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В связи с работами, проводимыми на электросетях по расчистке трассы, ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: деревня Сырьево. Отключение электроэнергии ожидается на четыре часа в промежуток времени с 9:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

В этот же день с 14:00 до 18:00 ожидается нарушение электроснабжения в деревне Косино и селе Вельяминово.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в материале.

Уточнить информацию можно в дежурно-диспетчерской службе МОЭСК по телефонам: 8(496)796-39-27, 8(800)700-40-70.