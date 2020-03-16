РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 16 мар. Несанкционированную свалку ликвидировали в микрорайоне Южный в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Сотрудниками управления благоустройства Котельников выявлен факт несанкционированных навалов мусора на территории микрорайона Южный, около дома №11.

«15 марта подрядной организацией ООО «ЗСПВС» в рамках муниципального контракта №4 от 21.02.2020 года «На оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Котельники Московской области» проведены работы по уборке бытового мусора», – говорится в сообщении.