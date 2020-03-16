РИАМО - 16 мар. Дефицита продуктов питания в подмосковных магазинах не зафиксировано, тогда как спрос на некоторые из них действительно вырос, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается продуктов. Мы делали сегодня анализ – действительно, спрос повышенный, особенно на купы, гречку, макароны и консервы. Вместе с тем сегодня (в магазинах - ред.) имеются в достаточном количестве все эти продукты», – сказал Воробьев после первого заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Губернатор отметил, что за поддержкой и информацией можно будет обратиться к представителям муниципальной власти на местах.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Всего на данный момент в Московской области у девяти человек диагностировали Covid-2019.

Также в регионе работает горячая линия по коронавирусу. Любой житель по телефону: 8-800-550-50-30 может получить необходимую справочную информацию и при необходимости вызвать на дом врача.

Минздрав Подмосковья запустил сайт с информацией о профилактике коронавируса>>