РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. Порядка 20 обращений по уборке подъездов поступило в управляющие компании городского округа Щелково за две прошедшие недели, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Сотрудники надзорного ведомства проконтролировали ход уборки в 16 многоквартирных домах, проверив качество произведенных работ.

«За прошедшие две недели жители Щелкова 18 раз обратились в управляющие организации по вопросам уборки подъездов, чердаков и подвалов», – сказала руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области Ольга Федина.

Она отметила, что если в доме не производится уборка мест общего пользования, нужно немедленно обращаться в свою управляющую организацию. Удобнее всего это сделать через портал Единой диспетчерской службы Московской области.

Если управляющая организация не идет навстречу и ей с помощью заявок постоянно нужно напоминать об обязанностях, то это повод обратиться в Госжилинспекцию Московской области. Согласно законодательству, инспекторы могут выйти на внеплановую проверку только после получения и регистрации официального обращения. Направить его можно через портал ГИС ЖКХ, Почтой России или написать лично в центральном офисе.

«Управляющие компании обязаны регулярно производить уборку подъездов и прочих мест общего пользования. Для этого Госжилинспекция обязывает их составлять графики, которые должны быть доступны для жителей и висеть на информационном стенде в вестибюле каждого подъезда», – сказала Федина.