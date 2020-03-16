РИАМО - 16 мар. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместе с мэрией Москвы мы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий, раньше было до 5 тысяч. Мы радикально снизили - только 50 человек, это коснется и театра, и кино, и спортивных мероприятий», - сказал Воробьев после первого заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Он добавил, что временно отменены мероприятия в рамках программы «Активное долголетие».

Также Воробьев сообщил о ситуации с распространением Covid-2019 в Московской области.

«Подтвержденных случаев коронавируса у нас девять, еще шесть анализов находятся в Новосибирске и могут быть подтверждены в ближайшие сутки», - сказал Воробьев.

По его словам, все находящиеся на карантине жители получит оплату по больничному листу.

«Мы продолжаем следить за ситуацией. Вирус коварен, он никак не проявляется у заболевших. Задача - ограничить контакты прежде всего с теми, кто был за границей. 99% - это случаи с приездом из-за рубежа. Мы к семи странам, которые были, добавляем еще широкий перечень стран (по возвращении из которых необходима самоизоляция - ред.)», - заключил Воробьев.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.

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