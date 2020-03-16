РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Жители Подольска до 27 марта смогут сообщить полицейским информацию о хранении и сбыте наркотиков, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также консультации и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых с 16 по 27 марта на территории округа проводится Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» – говорится в сообщении.

Жителей округа просят сообщать информацию о хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании наркосодержащих растений по телефонам: 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД России по Подольску); 8(496)609-49-52 («Телефон доверия» ГУ МВД России по МО).