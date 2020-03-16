РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. 14 пианистов из подмосковных Люберец стали лауреатами окружного конкурса юных пианистов «Фортепианная миниатюра», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

15 марта в детской школе искусств имени Л.И. Ковлера поселка Малаховка прошел окружной конкурс юных пианистов «Фортепианная миниатюра». В нынешнем году в конкурсе принимали участие 52 конкурсанта из Люберец, Котельников и Дзержинского. Компетентное жюри определило победителей по трем возрастным категориям. Юные музыканты от 7 до 16 лет сольно исполнили по две разнохарактерные фортепианные пьесы.

«Лауреатами из городского округа Люберцы стали 14 юных пианистов. Все участники и жюри отметили прекрасную организацию конкурса и высокий уровень конкурсантов», – говорится в сообщении.

Напомним, что окружной открытый конкурс «Фортепианная миниатюра» проводится ежегодно в детской школе искусств имени Л.И. Ковлера уже более 30 лет.