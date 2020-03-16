РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Жители Красногорска до 15 апреля смогут подать заявление на отбор в общественную палата муниципалитета, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Жителей округа приглашают принять участие в отборе в общественную палату муниципалитета. Прием документов продлится с 16 марта по 15 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.

17 марта представители рабочей группы общественной палаты Московской области встретятся с потенциальными кандидатами в члены общественной палаты городского округа Красногорск.

«Знакомство пройдет в МУ «Молодежный центр» по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 1 в 14:00», – заключается в сообщении.

С перечнем документов для кандидатов в члены ОП можно ознакомиться на официальном сайте администрации горокруга.