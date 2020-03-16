РИАМО - 16 мар. Высшие учебные заведения Подмосковья перейдут на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вузам мы предложим дистанционное обучение, такую опцию министр образования должна реализовать по шести региональным высшим учебным заведениям», – сказал Воробьев.

Он отметил, что при этом подмосковные школы с 23 марта перейдут на трехнедельные каникулы.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.

Всего на данный момент в Московской области у девяти человек диагностировали коронавирус Covid-2019.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу. Любой житель Подмосковья по телефону: 8-800-550-50-30 может получить необходимую справочную информацию и при необходимости вызвать на дом врача. За три дня работы линии операторы обработали почти 3 тысячи звонков.

Подмосковные школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта>>