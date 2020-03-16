РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. В подмосковных Люберцах выбрали победителей муниципального этапа конкурса на лучший школьный музей Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В городском округе Люберцы конкурс «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» организован местным отделением партии «Единая Россия» совместно с управлением образования в рамках проекта «Историческая память». В числе школ-участниц Всероссийского конкурса были представлены гимназии №1, №5, №44, №56; средние общеобразовательные школы №№2, 11, 24, 59, а также Кадетская школа.

«После подсчета голосов счетной комиссией места были распределены следующим образом: первое место занял музей Кадетской школы. Второе место разделили гимназия №11 и гимназия №44. На третьем месте оказались гимназии №1, №5 и №56. Члены жюри приняли решение выделить специальным призом гимназию №24 и Кореневскую школу №59», – говорится в сообщении.

Музеи оценивались по следующим критериям: уровень экспозиционной работы и эстетика, использование экспозиций и материалов на уроках, организация тематических выставок, посвященных ВОВ, взаимодействие с ветеранами, учебно-исследовательские и творческие проекты музея.

С 20 марта по 5 апреля 2020 года состоится очередной, региональный этап. Кадетская школа представит городской округ Люберцы на региональном этапе конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны».