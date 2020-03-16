РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска с понедельника и до 22 марта будут проверять перевозчиков опасных грузов на дорогах округа, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В целях профилактики ДТП и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, в период с 16 по 22 марта текущего года на территории Московской области, в том числе и в Подольске, проводится профилактический рейд «Опасный груз». При проверке обращается особое внимание на соответствие конструкции, техсостояния и допоборудования требованиям, наличия внесенных в конструкцию изменений, соблюдение режима труда и отдыха водителей», – говорится в сообщении.

Также сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на наличие у водителей документов, предусмотренных правилами дорожного движения (ПДД), а также правилам перевозки опасных грузов.