РИАМО – 16 мар. Конституционный суд (КС) РФ признал законными поправки в основной закон страны, заключение является окончательным и обжалованию не подлежит, сообщает ТАСС.

«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ», – говорится в документе.

Заключение окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу после своего опубликования в официальных источниках информации.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Общероссийское голосование по пакету поправок планируют провести 22 апреля.