РИАМО - 16 мар. Уроки в подмосковных школах отменят на три недели начиная с 23 марта, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня в школы Подмосковья пришли 80% учеников, мы дистанционное обучение организовали. Со следующей недели мы объявим трехнедельные каникулы», - сказал Воробьев после первого заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В России на данный момент зарегистрировали 93 случая заражения Covid-2019. Всего в мире новой коронавирусной инфекцией заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч пациентов скончались.

Ранее в Подмосковье ввели свободное посещение школ и детских садов для предотвращения распространения коронавируса. В настоящее время школы работают в штатном режиме.

Минздрав Подмосковья запустил сайт с информацией о профилактике коронавируса>>