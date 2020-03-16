РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Управляющие компании Люберец навели порядок в 30 многоквартирных домах округа под контролем Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За две недели жители Люберец 42 раза обратились в управляющие организации по вопросам уборки подъезда, чердаков и подвалов. Под контролем Госжилинспекции Московской области все заявки в 30 МКД отработаны. Жители остались довольны качеством проделанных работ», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой, управляющие компании обязаны регулярно убирать подъезды и места общего пользования. Для этого надзорное ведомство обязывает их составлять графики уборки, которые должны быть доступны для жителей и висеть на информационном стенде в вестибюле каждого подъезда.

«Захламление мест общего пользования несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, например, при возможном падении крупногабаритного мусора или возгорании. Именно поэтому использовать чердачные и подвальные помещения не по назначению или делать из балконов, лестничных клеток и кровель склады недопустимо!» – подчеркнула Федина.

Если в доме не проводится уборка мест общего пользования, нужно обращаться в свою управляющую организацию. Удобнее всего это сделать через портал Единой диспетчерской службы Московской области: eds.mosreg.ru. Согласно классификатору, УК должна устранить мусор и грязь в подъезде в течение суток. Исполнение контролируют специалисты Госжилинспекции Московской области в Центре управления регионом.

Если управляющая организация не идет навстречу, и ей с помощью заявок постоянно нужно напоминать об обязанностях, то нужно обратиться в Госжилинспекцию Московской области. Согласно законодательству, инспекторы могут выйти на внеплановую проверку только после получения и регистрации официального обращения. Направить его можно через портал ГИС ЖКХ, Почтой России или написать лично в центральном офисе.