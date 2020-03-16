РИАМО - 16 мар. На маршрутах общественного транспорта Московской области перестанут продавать билеты у водителей с 17 марта, данное решение призвано обезопасить пассажиров от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Решение приняли в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Пассажиры смогут оплатить проезд картой «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами с функциями PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, MirPay и другими.

«При оплате банковскими картами и гаджетами действует скидка 30%, а по карте «Стрелка» стоимость проезда более чем на 30% меньше, чем за наличные. После каждых 10 поездок по карте «Стрелка» скидка увеличивается еще на 7%. Таким образом, посадка в автобусы осуществляется гораздо быстрее», – говорится в сообщении.

Баланс единых транспортных карт пассажиры могут пополнить в устройствах самообслуживания различных банков, через терминалы Qiwi и терминалы Cyber Plat, а также в отделениях Почты России, расположенных в Московской области. При подключении услуги «Автоплатеж» баланс единой транспортной карты будет автоматически пополняться на указанную пассажиром сумму при снижении баланса до минимального значения.

Приобрести карту «Стрелка» можно в пунктах реализации АО «Мострансавто», салонах связи «Связной», на ж/д станциях АО «ЦППК» и АО «МТППК», а также в отделениях Почты России, расположенных в Московской области. Пополнить карту можно через мобильное приложение «Стрелка» или личный кабинет на сайте. Каждое третье пополнение «Стрелки» осуществляется через Интернет.

Минтранс региона разработал и утвердил регламент по профилактике вспышки вирусных заболеваний в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Все водители обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками, одноразовыми масками. Перед выходом на линию в автобусах, такси и электричках помимо ежедневной влажной уборки дважды в день проводится полная дезинфекция салонов. Все средства абсолютно безопасны для пассажиров.

Пассажирам напомнили, что для профилактики вирусных заболеваний необходимо использовать медицинскую маску (респиратор), мыть руки с мылом. Полный перечень рекомендаций можно посмотреть на сайтах Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Подмосковья. За рекомендацией можно обратиться на горячую линию Роспотребнадзора по телефонам: 8 (800) 555-49-43 и Росздравнадзора 8 (800)550-99-03.