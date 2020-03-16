РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили пешеходам округа о правилах при переходе проезжей части, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Подольска на наиболее оживленных нерегулируемых пешеходных переходах провели информационно-профилактическую акцию «Безопасный переход», направленную на предупреждение случаев дорожно-транспортного травматизма, связанных с наездами на пешеходов.

«Во время мероприятия они обеспечили контроль за соблюдением водителями автотранспорта правил проезда пешеходных переходов, а самим прохожим напомнили об основных аспектах безопасного перехода проезжей части и соответствующих мерах предосторожности, даже при пересечении дороги в установленных для этого местах. При проведении бесед с гражданами полицейские рассказывали о недопустимости неожиданного выхода на дорогу и важности ношения на одежде световозвращающих аксессуаров в темное время суток», – говорится в сообщении.

Также пешеходам Госавтоинспекторы раздали тематические иллюстрированные листовки.