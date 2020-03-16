РИАМО (МЫТИЩИ) – 16 мар. В городском округе Мытищи разыскивают 43-летнюю Светлану Черемнову, которая пропала в конце февраля, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

«Разыскивается Светлана Николаевна Черемнова, которая родилась 24 июня 1976 года. 21 февраля текущего года женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На протяжении длительного периода времени она страдает психоневрологическими заболеваниями, постоянно уходит из дома, последние два года 2 раза уходила из дома на год и на полгода», – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Черемнова любит церкви и по поведению не конфликтная. По словам матери, она собиралась уйти в монастырь. На ней была голубая шерстяная водолазка, темно-синие джинсы, светло-серая вязаная шапка с нашитыми бусинами, синтетическая светло-серая куртка ниже колен с капюшоном, под джинсами были черные кожаные сапоги.