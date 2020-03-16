РИАМО (МЫТИЩИ) – 16 мар. В городском округе Мытищи разыскивают 43-летнюю Светлану Черемнову, которая пропала в конце февраля, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».
«Разыскивается Светлана Николаевна Черемнова, которая родилась 24 июня 1976 года. 21 февраля текущего года женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На протяжении длительного периода времени она страдает психоневрологическими заболеваниями, постоянно уходит из дома, последние два года 2 раза уходила из дома на год и на полгода», – говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, Черемнова любит церкви и по поведению не конфликтная. По словам матери, она собиралась уйти в монастырь. На ней была голубая шерстяная водолазка, темно-синие джинсы, светло-серая вязаная шапка с нашитыми бусинами, синтетическая светло-серая куртка ниже колен с капюшоном, под джинсами были черные кожаные сапоги.
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МУ МВД России «Мытищинское» разыскивается Черемнова Светлана Николаевна 24.06.1976 года рождения. 21.02.2020 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На протяжении длительного периода времени страдает психоневрологическими заболеваниями, постоянно уходит из дома, последние два года 2 раза уходила из дома на год и на пол года. Любит церкви со слов матери собиралась уйти в монастырь. По поведению не конфликтная. Была одета: светло-серая вязаная шапка с нашитыми бусинами; синтетическая куртка с капюшоном, ниже колен, светло-серая; голубая шерстяная водолазка; темно- синие джинсы; черные кожаные сапоги (под джинсами). #мытищисити#розыск#мытищиновости#королёв#пушкино#потеряшка
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