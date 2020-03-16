РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. На территории ряда деревень Подольска отменили карантин по бешенству животных, принятый в январе текущего года, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, появившегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«В соответствии с законом РФ «О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области постановляю отменить ограничительные мероприятия (карантина) по бешенству животных, установленные от 20 января, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Подольска: СНТ «Радиоцентр-6 ГПР-1» поселка радиоцентра Романцево, территорию от южной границы деревни Лаговское на юг до южной границы деревни Александровка, далее до северной границы деревни Матвеевское и до южной границы деревни Лаговское», – отмечается в документе.

Также в документе признали утратившим силу постановление от 20 января 2020 года о введении карантина по бешенству животных на данных территориях округа.