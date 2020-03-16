РИАМО - 16 мар. Дополнительные меры социальной поддержки будут предоставлять жителям столицы в адресном порядке в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

В понедельник Собянин подписал указ о введении в Москве дополнительных ограничений в связи с распространением Covid-2019.

«Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан», - написал Собянин в блоге.

Мэр пояснил, что дополнительные ограничения из-за коронавируса являются «абсолютно необходимыми». Ограничения немедленно отменят после того, как необходимость в них отпадет.

Собянин также выразил надежду, что в сложившейся ситуации москвичи проявят чувство солидарности.

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