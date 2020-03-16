РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Школьница из Красногорска Александра Иванова заняла первое место в компетенции «Кондитерское дело» регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia Junior 2020, сообщила ведущий редактор Красногорского колледжа Лариса Шкиль.

Соревнования прошли с 10 по 13 марта на базе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» в подмосковном Солнечногорске.

«Школьница из Красногорска заняла первое место в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Junior 2020) по компетенции «Кондитерское дело». Учащуюся МБОУ СОШ №10 Иванову Александру подготовила мастер производственного обучения Красногорского колледжа Юлия Валеева», – сказала Шкиль.

Она отметила, что школьница второй год обучается на базе колледжа в рамках реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом». В нынешнем году девушка окончит школу.