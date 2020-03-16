РИАМО - 16 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение расширить возможности обследования людей без признаков заболевания на коронавирус Covid-2019 в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, сообщается на официальном сайте правительства России.

Такое заявление было озвучено на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Сегодня также по поручению координационного совета главным санитарным врачом был введен новый порядок тестирования, который расширяет возможности лабораторий диагностики. В первую очередь это касается людей, которые не имеют признаков заболевания, но желают проверить у себя наличие коронавируса», – отметил глава российского кабмина.

Также Мишустин призвал учесть опыт Москвы во всех регионах по борьбе с вирусом.

«Крайне важно учесть этот опыт в работе, которую мы сейчас разворачиваем по всей стране, в каждом регионе. И здесь, Сергей Семенович (обращаясь к Собянину – ред.), просил бы вас уже в новом качестве помочь нашим коллегам из регионов выстроить эту работу на местах, в том числе организационно и методически», – сказал премьер-министр.

Глава кабмина напомнил, что информирование граждан должно стать одним из ключевых направлений деятельности совета. Распространение информации, по мнению Мишустина, поможет избежать паники среди населения.

«Мы работаем максимально открыто, и у каждого человека должна быть возможность получать достоверную и актуальную информацию по всем каналам коммуникаций – через телевидение, СМИ, интернет, социальные сети», – отметил он.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.

В России сегодня зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции Covid-2019. Всего в мире заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч скончались.