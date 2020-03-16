РИАМО - 16 мар. Столичные власти разработают меры поддержки бизнеса, который попал под ограничения в связи с профилактикой коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Столичный градоначальник принял решение о введении в городе дополнительных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Оперативному штабу по экономическим вопросам в городе Москве поручено подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности», - написал Собянин в блоге.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.