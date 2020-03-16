РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 мар. Пожилая жительница Люберец попросила установить закладной камень для памятника «Труженикам тыла и детям войны», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в администрации Люберец прошел личный прием главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. На прием было зарегистрировано 14 человек.

«Я «за», но нужно найти место, это вопрос надо вынести на (обсуждение - ред.) в общественной палате», – сказал глава.

Также жительница подарила главе книгу.