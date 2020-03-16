РИАМО - 16 мар. Министерство здравоохранения Подмосковья запустило сайт, посвященный профилактике коронавирусной инфекции Covid-2019, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На сайте можно получить все необходимые сведения о коронавирусе, а также о мерах, которые предпринимают власти региона для недопущения распространения инфекции.

«Мы понимаем, как важно жителям Подмосковья оперативно получать достоверную информацию о коронавирусной инфекции. Для этого мы задействуем все возможные каналы информирования – СМИ, социальные сети, интернет-ресурсы. Новый сайт позволит получить жителям Московской области ответы на волнующие их вопросы», – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу. Любой житель Подмосковья по телефону: 8-800-550-50-30 может получить необходимую справочную информацию и при необходимости вызвать на дом врача. За три дня работы линии операторы обработали почти 3 тысячи звонков.

В России сегодня зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции Covid-2019.