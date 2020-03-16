РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 мар. Свыше 750 дольщиков жилого комплекса «Спасский мост» смогут в ближайшее время получить ключи, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В понедельник в министерстве жилищной политики Московской области выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа объекта по адресу: Красногорск, ЖК «Спасский мост», корпуса 9, 10.1.

«Восстановлены права 754 граждан первых двух корпусов ЖК «Спасский мост». В ближайшее время гражданам будут выданы ключи от квартир», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что выдачу ключей планируют начать 30 марта.

Строительство объекта началось в августе 2014 года застройщиком ООО «ОблТоргУниверсал». Первоначальный срок сдачи объекта в эксплуатацию планировался в III квартале 2019 года, но не был соблюден в связи с отказом ресурсоснабжающей организацией в присоединении корпусов 11.1, 11.2 к теплоснабжению.

«В связи с этим было принято решение о внесении изменений в разрешение на строительство в части разделения на этапы, что позволило ввести корпуса 9, 10.1 в эксплуатацию, на которые справки о выполнении технических условий получены ранее. В настоящее время решается вопрос о теплоснабжении корпусов 11.1,11.2,10,2, ввод которых запланирован на второй квартал 2020 года», – заключается в материале.