РИАМО - 16 мар. В Москве расширили список стран, по прибытии из которых граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц», - написал Собянин.

Так, самоизоляция необходима прибывшим из следующих стран: Италия, Франция, Германия, Испания и другие страны Евросоюза, а также прибывшим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Сербии, Албании, Великобритании, Северной Македонии, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Монако, Лихтенштейна, Молдовы, Беларуси, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Сан-Марино, Хорватии, США.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.

Ранее в Москве запретили допускать к работе сотрудников, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также ряда других стран, где распространен Covid-2019.

Всего в столице выявлены 53 случая заражения коронавирусом. В России сегодня зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции Covid-2019.