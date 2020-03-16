РИАМО - 16 мар. Среди новых инфицированных коронавирусом Covid-2019 пациентов в Москве есть ребенок, у него диагностированы легкие симптомы заболевания, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Всего в столице выявлены 53 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки в городе выявлено 20 новых случаев заражения.

«Среди заболевших – один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице имени Башляевой», – говорится в сообщении.

Заболевшие прибыли следующими рейсами: рейс SU 2415 12.03.2020 Милан – Москва; рейс В3 832 02.03.2020 Жирона – Москва; рейс S7 3586 07.03.2020 Верона – Москва; рейс SU 2487 08.03.2020 Цюри – Москва; рейс W6 2489 04.03.2020 Будапешт – Москва; рейс SU 2383 11.03.2020 Женева – Москва; рейс SU 2629 04.03.2020 Брюссель – Москва; рейс AF 1044 04.03.2020 Париж – Москва; рейс SU 2381 09.03.2020 Женева – Москва; рейс FV 5876 26.02.2020 Таиланд – Москва.

«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо немедленно вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра», – говорится в сообщении.

С 17 марта режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы в Москве. Школы и спортучреждения закроют в столице с 21 марта по 12 апреля.

Все уличные мероприятия запретили в Москве до 10 апреля из‑за коронавируса.

В России сегодня зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции Covid-2019.

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