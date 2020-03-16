РИАМО - 16 мар. Кружки «Московского долголетия» приостанавливают работу на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, сообщается в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

«До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания», - написал Собянин.

Мэр попросил людей старшего возраста ограничить контакты с внешним миром и по возможности не выходить из квартиры, потому что они наиболее уязвимы. При симптомах ОРВИ советуют вызвать врача на дом.

Всего в столице выявлены 53 случая заражения коронавирусом. В России сегодня зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции Covid-2019.

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