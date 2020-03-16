РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Полицейские Подольска изъяли у иностранца боеприпасы к огнестрельному оружию, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Подольску во дворе дома на улице Веллинга выявили 50-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, проживающего на территории округа. В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с 12 патронами со стертой маркировкой.

«Согласно проведенному криминалистическому исследованию, было установлено, что изъятые патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.