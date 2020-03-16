РИАМО - 16 мар. Школы и спортивные учреждения закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«С субботы, 21 марта 2020 года (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 года (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты», – говорится в сообщении.

С 17 марта режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с первого по четвертый класс.

Родителям, чьи дети не посещают школы, рекомендуется не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Стоит учитывать, что закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.

В России сегодня зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции Covid-2019. Всего в мире заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч скончались.

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