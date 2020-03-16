РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Сотрудники правоохранительных органов Люберец попросили жителей округа сообщать им обо всех случаях торговли наркотиками, акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в округе в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

С 16 по 27 марта на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» пройдет первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

«Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по телефонам: 8(903)710-42-78 – Горячая линия ОНК МУ МВД России «Люберецкое»), 8(495)554-93-94 –дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое», 8(495)692-70-66 – телефон доверия ГУ МВД России по Московской области», – говорится в сообщении.

Целью акции является привлечение населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.