РИАМО - 16 мар. Продажа проездных билетов у водителей столичного наземного транспорта временно прекращается с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Со вторника, 17 марта, временно прекратится продажа проездных билетов у водителей столичных автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев – как у городского перевозчика «Мосгортранс», так и в автобусах частных перевозчиков», – говорится в сообщении.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Подобные меры уже приняли в Берлине, Хельсинки и Цюрихе, пользоваться только бесконтактной оплатой рекомендуют в Лондоне и мегаполисах США.

Пассажиры могут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей – PayPass, Apple Pay, Google Pay и других.

Каждый день в конце смены наземный пассажирский транспорт в Москве отправляют на дезинфекцию. В салоне обрабатывают все поверхности, включая кабину водителя, поручни, стекла и сиденья.

В России сегодня зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции Covid-2019. Всего в мире заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч скончались.

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